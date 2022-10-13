В 2023 году ТСПГ будут пользоваться в общей сложности 7 клиентов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Норвегии.
Всего на следующий год выделено 33 ТВт-ч мощностей регазификации терминала, из них 19 ТВт-ч - для литовских компаний, и до 6 ТВт-ч предполагается выделить для спотовых операций на случай, если понадобится обеспечить изолированную работу энергетической системы.
Общая мощность терминала, которую планируется распределить на 2023 год, составляет 39 ТВт-ч. 60% или четыре пакета по 6 ТВт-ч каждый были зарезервированы на десять лет крупными поставщиками газа Литвы, Латвии и Польши. Половина из них досталась литовским компаниям, а другая половина - латвийской Latvenergo и польской PGNiG.
В следующем году на Клайпедском ТСПГ планируется принять 39 газовозов, которые доставят около 5,3 млн кубометров СПГ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы
С 1 ноября 2022 года изменится процедура купли-продажи...
В Вильнюсе с понедельника включают отопление
Вильнюсский муниципалитет и компания Vilniaus šilumos tinklai (...
Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище накрывают черными мешками
В четверг утром на Антакальнисское кладбище приехали...
Отозвавшиеся на призывы министерства сделать прививки жители были разочарованы: так можно лишиться мотивации
Месяц назад Минздрав Литвы призвал всех желающих с...
В Литве самый большой поток эмигрантов за три года: возможно, будет еще хуже
Меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился...