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Евросоюз выделил на проект железнодорожной линии Rail Baltica с европейским типом колеи еще 353,9 млн евро. Об этом сообщила координирующая проект совместная компания стран Балтии RB Rail.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 млн евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF). Из этой суммы вклад программы составит 353,9 млн евро или 85%, а еще 15 % будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.

Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.

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Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.

Согласно отчету, проектирование остальной части основной линии Rail Baltica в Литве должно начаться в следующем году, в том числе проектирование участка между границей Литвы с Польшей и Каунасом, Каунасского и Вильнюсского узлов, главной линии и региональных соединений из Каунаса в Вильнюс.

В 2014-2021 годах Rail Baltica было выделено более 1,2 млрд евро, из которых 85% выделено в рамках CIF.

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