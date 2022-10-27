Об этом сообщает Office Life со ссылкой на данные Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы.
Судя по уплаченным в этом периоде налогам, EPAM sistemos и Wargaming Vilnius уступили только дата-центру американской корпорации Western Union — Western Union Processing Lithuania.
По оборотам и, соответственно, налоговым платежам литовские «дочки» EPAM Systems и Wargaming Group оказались впереди таких компаний, как IBM Lietuva, литовского стартапа Vinted и местного подразделения американской IT-корпорации Cognizant Technology Solutions DeBridge LT.
В текущем году EPAM sistemos и Wargaming Vilnius были включены также в топ-500 важнейших налогоплательщиков страны. По итогам девяти месяцев они сумели подняться в первую часть списка: EPAM sistemos с суммой выплат 6,1 млн евро стала 177-й, Wargaming Vilnius c 5,2 млн евро — 206-й.
Всего в местной IT-индустрии представлены более трех десятков компаний с белорусскими собственниками. Большинство из них зарегистрированы в течение последних двух лет. В двадцатку важнейших в отрасли, кроме EPAM sistemos и Wargaming Vilnius, входят также Gurtam и Andersen Soft. По итогам января-сентября они уплатили в литовскую казну по 1,8 млн евро и 1,7 млн евро соответственно.
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