Энергоресурсы и сырье дешевеют, а продукты – нет: цены на некоторые товары объяснить непросто

В сентябре 2022 года инфляция в Литве достигла пика и составила больше 24%, сейчас рост цен замедлился. В марте инфляция составила 15,2%.

По данным Государственного агентства данных, больше всего на росте инфляции сказался рост цен на продукты и безалкогольные напитки. Почему цены на продукты продолжают расти, если снизились цены как на сырье, так и на энергоресурсы? Эксперты говорят, что в секторе продуктов питания эти изменения проявятся позже, возможно, в третьем квартале этого года.

Глава портала Pricer Арунас Визицкас сказал Delfi, что на мировом рынке снижаются цены на энергоресурсы и на сырье, поскольку сокращается потребление.

"Однако в Литве инфляция в денежном плане компенсирует это снижение и даже дает заработать. Если инфляция в сфере продуктов питания составляет 30%, а потребление снижается на 10%, остаются 20%, покрывающие разницу", – сказал он.

С другой стороны, собеседник сказал, что сокращение потребления увеличивает расходы производителей. Например, если за оборудование и аренду помещений надо было платить, после производства 100 единиц товара, то сейчас за счет 90 единиц. Кроме того, бремя увеличивают кредиты.

"По этой причине компании не могут снижать цены. Что касается цен на энергоресурсы, то тут тоже нет ясности. К примеру, нефтедобывающие страны говорят о снижении добычи, значит, могут вырасти цены на нефть. То же самое с электричеством – сейчас в Скандинавии реки полноводные, ГЭС работают в полную мощность, вот электричество и дешевеет. Что будет летом, никто не может сказать", – заметил Визицкас.

Он сказал, что то же самое и с сырьем, сейчас часть сырье подешевела, но война не закончилась, поэтому неизвестно, что будет с ценами на подсолнечное масло и зерно, ведь эти товары поставляла как Украина, так и Россия.

Однако Визицкас сказал, что на рынке есть и такие товары, рост цен на которые сложно как-то объяснить.

"Например, мы смотрели цены на сладости, на мороженое – Karališki и Imperatoriški, которые продает Lidl. В течение нескольких лет упаковка Karališki уменьшилась с 1 до 0,8 л, а цена выросла с 4,5 до 8 евро. Между тем цена на мороженое, которое производят по заказу Lidl не изменилась, количество то же. Поэтому структуру цен первого производителя объяснить сложно", - сказал Визицкас.

Он заметил, что сейчас дешевеет подсолнечное масло, значит должен дешеветь майонез, селедка, выпечка. Но покупатели этого не видят.

"Правда, у нас все происходит намного медленнее. Например, Регулярная цена майонеза Hellmann‘s достигла космических 6-7 евро, его часто продают со скидкой в 50%", – сказал глава Pricer.

Он считает, что продукты подешевеют, только если потребление в Литве и в Европе снизится, уменьшатся объемы экспорта, а у производителей и торговцев появится нехватка оборотных средств.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что вряд ли можно надеяться на снижение потребления.

"Это дно мы, видимо, прошли. Самая высокая инфляция у нас была в конце прошлого года, тогда потребление отреагировало. В последнем квартале падение потребления составило 5-10%, сейчас инфляция высокая, но она снижается, ситуация улучшается", – сказал экономист.

Он заметил, что в январе средние доходы жителей были на 14%, пенсии – на 18% выше, чем год назад.

"Перемены потребления не столь большие, чтобы заставить продавцов сражаться за каждого покупателя. Да, конкуренция обострилась, мы видим, что акций стало больше, но цены не корректируют", – сказал Повилаускас.

По его прогнозам, если не будет сильных скачков цен на энергоресурсы, то во второй половине года продукты должны подешеветь. Он заметил, что в ценах на продукты это снижение проявляется позже.

По мнению Повилаускаса, в конце года возможна дефляция цен на продукты.

Владелец компаний группы Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что сейчас ведет переговоры с поставщиками некоторых товаров, но не всегда переговоры идут о снижении цен. В некоторых случаях цены вырастут.

Дундулис сказал, что в последнее время снизились цены на молоко, а с ними и цены на молочные продукты.

Однако есть продукты, которые дорожают, но покупатели пока этого не видят, поскольку ТЦ погашают подорожание из своих резервов.

"Молочка дешевеет, но цены на мясо значительно выросли, правда, в магазинах покупатели этого не видят. Если цены у фермеров не снизятся, они вырастут и в магазинах", – сказал предприниматель.

Он сказал, что Norfa сейчас ведет переговоры с некоторыми пекарнями, потому что считает, что цены могут быть ниже: "Они не очень настроены снижать цены, поэтому не знаю, чем завершатся переговоры, если положительно, то цены в магазинах снизятся".

Дундулис ведет переговоры и с представителя и мясной отрасли, но признает, что здесь цены растут.