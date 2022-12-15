"Ситуация такова, что мы достигнем ценового максимума в ближайшие месяцы — так видят рынки", — заявил журналистам в четверг руководитель по проектам Центра энергетической безопасности и инноваций ЛЭА Витянис Баркаускас.
"Затем равномерно до середины года, мы надеемся, что цена упадет и несколько стабилизируется. По крайней мере, в данный момент рынки это видят", — сказал он.
По словам Баркаускаса, прогнозы основаны на фьючерсах на электроэнергию в Германии и странах Северной Европы - цены в Литве находятся в "коридоре" цен этих рынков.
ЛЭА прогнозирует, что в начале 2023 года цена на электроэнергию в Литве может вырасти до 385 евро за мегаватт-час (МВтч), а в середине года - упасть до 185 евро.
В ноябре средняя цена электроэнергии на бирже Nord Pool в Литве составляла 226,63 евро за МВтч.
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