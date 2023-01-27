Эмигранты перевели в Литву более 1 миллиарда евро в прошлом году

Средняя переводимая сумма одного пользователя финансового приложения "Revolut" в прошлом году увеличилась примерно до 2,8 тыс. евро.

По подсчетам "Revolut", больше всего средств было переведено из Соединенного Королевства (180 млн. евро), Германии (107 млн. евро), Франции (103 млн. евро), Италии (69 млн. евро) и Испании (64 млн. евро).

Увеличилась и средняя сумма, переводимая одним человеком за год – из Германии (4 тыс. евро), Норвегии (4,16 тыс. евро), Франции (4,5 тыс. евро). Средняя сумма переводов из Соединенного Королевства за год – сократилась до 3,2 тыс. евро.

Средняя транзакция из Италии составляла 370 евро, Испании – 390 евро, Германии – 475 евро, Франции – 715 евро. Сумма одного перевода из Соединенного Королевства снизилась с 300 евро в 2021 г. до 260 евро в прошлом году.

По данным "Revolut", в прошлом году, в отличие от 2021 г., больше всего денег в Литву отправляли эмигранты в возрасте 25-34 лет, а не 35-44 лет. Кроме того, сумма переводов молодых эмигрантов (18-24 лет) с 40 млн. евро увеличилась до 136 млн. евро.

"Revolut" также отмечает, что в 2022 г. более чем на 50 проц. увеличились денежные переводы из Литвы – эта сумма достигла 242 евро. Больше всего денег литовцы отправляли в Соединенное Королевство, Германию, США, Испанию.

В подвергшуюся нападению со стороны России Украину в прошлом году переведено на 600 проц. больше денег, чем годом ранее.

Один клиент из Литвы в прошлом году перевел в среднем 1 312 евро, средняя сумма одного перевода составила 200 евро – на 54 проц. больше, чем в позапрошлом году. Больше всего денег одним переводом отправлялось в Турцию (средняя сумма транзакции превышала 1 000 евро), США (790 евро.), Эстонию (370 евро), Германию (300 евро), Испанию (280 евро).

Больше всего денег из Литвы переводили жители в возрасте 25-34 лет, незначительно меньше – в возрасте 35-44 лет. Сумма переводов жителей в возрасте 18-24 лет в 2022 г. увеличилась на 110 проц.