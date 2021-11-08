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Средняя оптовая рыночная цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 35%, сообщает независимое предприятие электроснабжения Elektrum Lietuva.
1-7 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 66,97 евро ща мегаватт-час. В Латвии фиксировалось такое же снижение цены до 66,97 евро, в Эстонии электроэнергия подешевела на 36% до 65,73 евро за мегаватт-час. На бирже NordPool цены выросла на 47% до 56,46 евро за мегаватт-час.
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