1-7 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 66,97 евро ща мегаватт-час. В Латвии фиксировалось такое же снижение цены до 66,97 евро, в Эстонии электроэнергия подешевела на 36% до 65,73 евро за мегаватт-час. На бирже NordPool цены выросла на 47% до 56,46 евро за мегаватт-час.