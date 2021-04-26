Elektrum Lietuva: за неделю электроэнергия в Литве подешевела на 13%

В период 19-25 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool подешевела до 44,2 евро за мегаватт-час, а в Латвии и Эстонии - на 11% в каждой из стран до 43,66 евро за мегаватт-час.
"На сокращение цен на электроэнергию в Литве и в других Балтийских странах наибольшее влияние оказало снижение цен в странах Северной Европы, а также рост на 27% потока электроэнергии из Финляндии, повышение на 19% потока из Швеции (SE4) и сокращение на 23% количества электроэнергии из России", – отметил в пресс-релизе глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.
Средняя недельная цена на бирже NordPool снизилась на 18% до 36,32 евро за мегаватт-час. Это было обусловлено увеличением на 70% производства электроэнергии за счет ветра.
По сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в Балтийских странах на минувшей неделе снизилось на 2% до 487 гигаватт-часов. За неделю все три Балтийские государства вместе сократили производство электроэнергии на 12% до 301 гигаватт-часа
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