Elektrum Lietuva: за минувшую неделю в Литве произведено на 8% меньше электроэнергии

„Рост цен вызван сокращением производства ветроэлектростанциями. В странах Балтии ветроэлектростанции произвели на 44 проц. меньше электроэнергии, чем на позапрошлой неделе. Кроме того, в странах Балтии проводились плановые профилактические работы, что сказалось на снижении производства. В других странах региона Nord Pool ветроэлектростанции произвели на 12 проц. меньше электроэнергии, чем неделей ранее“, – цитируется в сообщении руководитель по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.
Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, несколько снизились – самая низкая фиксированная цена от Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 22,865 центов/кВтч при ее фиксации на 10 месяцев.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool составило 6730 ГВтч, а объемы производства — 7573 ГВтч.
Потребление электроэнергии в странах Балтии, по сравнению с позапрошлой неделей, сократилось на 2 проц. – до 449 ГВтч. По сравнению с позапрошлой неделей, в Литве потребление электроэнергии сократилось на 1 проц. – до 219 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии сократилось на 3 проц. и составило 108 ГВтч, тогда как в Эстонии оно сократилось на 2 проц. – до 122 ГВтч.
Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой неделей, упал на 2 проц. и составил 283 ГВтч. По сравнению с позапрошлой неделей, производство электроэнергии в Литве сократилось на 8 проц.– до 134 ГВтч, а в Латвии оно выросло на 2 проц. до 67 ГВтч. В Эстонии объем производства вырос на 6 проц. – до 82 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии в совокупности произвели 63 проц. необходимого им объема электроэнергии. В Литве произведен 61 проц., в Латвии – 62 проц., в Эстонии – 67 проц. необходимого стране объема электроэнергии.