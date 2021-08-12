Elektrum Lietuva: в июле электроэнергия в Литве подорожала на 14%

В Латвии цена на электроэнергию была такой же, как в Литве, в Эстонии она повысилась на 17% до 83,78 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
"В июле колебания цен на электроэнергию были обусловлены метеорологическими и гидрологическими условиями, а также тенденциями рынка энергетических продуктов. Совокупная выработка электроэнергии в регионе сохранилась на уровне прошлого месяца", – сказал для пресс-релиза глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.
М. Гига утверждает, что на цены на электроэнергию в странах Балтии также повлияли потоки электроэнергии из соседних стран – из зоны SE4 Швеции они были вдвое больше, чем в июне. Потоки из Финляндии сократились на 8%, из России – на 43%.
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