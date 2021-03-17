Elektrum Lietuva: в феврале электроэнергия в Литве подорожала на 11%

В литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 59,31 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии она подорожала на 10% до 59,15 евро. Часовая ценовая амплитуда в Балтийских странах колебалась от 21,08 до 249,98 евро.

"В Балтийских странах на динамику цен на электроэнергию повлиял уровень цен в соседних странах и баланс электроэнергии. В феврале фиксировался рост потока электроэнергии на 27% из шведской зоны SE4 в Литву и повышение на 15% потока из Польши, при этом на 13% сократились потоки электроэнергии из России", – отметил в пресс-релизе директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

Потребление электроэнергии в трех Балтийских странах за месяц снизилось на 6% до 2490 гигаватт-часов. В феврале совокупное производство электроэнергии в Балтийских странах составляло 59% потребляемой электроэнергии.