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В апреле среднемесячная цена на электроэнергию в Литве была на 7% ниже, чем в марте, и составляла 44,7 евро за мегаватт-час. В местах продажи электроэнергии Латвии и Эстонии цена на нее оставалась на уровне марта - 43,6 евро.
Elektrum Lietuva: в апреле электроэнергия в Литве подешевела на 7%
© Shutterstock

Между тем средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool за месяц выросла на 11% до 37,9 евро, сообщает компания энергоснабжения Elektrum Lietuva.

По словам главы Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, цены в апреле были обусловлены снижением на 14% генерирующих мощностей ветроэлектростанций, а также изменениями цен в соседних странах.

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"Потоки электроэнергии из России были на 34% меньше, из зоны SE4 Швеции – на 11% меньше, а это повлияло на цену на электроэнергию в торговой зоне Литвы, которая в апреле была самой высокой в странах Балтии", - сказал М. Гига для пресс-релиза.

Потребление электроэнергии в странах Балтии было на 4% больше, чем в такой же период год назад, в общей сложности - 2147 гигаватт-часов. Страны Балтии вместе взятые выработали 63% всей потребленной ими электроэнергии.

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