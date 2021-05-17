Elektrum Lietuva: в апреле электроэнергия в Литве подешевела на 7%

Между тем средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool за месяц выросла на 11% до 37,9 евро, сообщает компания энергоснабжения Elektrum Lietuva.
По словам главы Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, цены в апреле были обусловлены снижением на 14% генерирующих мощностей ветроэлектростанций, а также изменениями цен в соседних странах.
"Потоки электроэнергии из России были на 34% меньше, из зоны SE4 Швеции – на 11% меньше, а это повлияло на цену на электроэнергию в торговой зоне Литвы, которая в апреле была самой высокой в странах Балтии", - сказал М. Гига для пресс-релиза.
Потребление электроэнергии в странах Балтии было на 4% больше, чем в такой же период год назад, в общей сложности - 2147 гигаватт-часов. Страны Балтии вместе взятые выработали 63% всей потребленной ими электроэнергии.
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