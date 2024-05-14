Elektrum Lietuva: производство электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократилось, цены – росли

Средняя стоимость на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 12 проц. до 39,70 евро/МВтч. Это было обусловлено возросшим потреблением электроэнергии, 26-процентным снижением производства ветровой энергии и 5-процентным спадом производства солнечной электроэнергии. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе выросло до 7053 ГВтч, отмечался и незначительный рост производства – до 7661 ГВтч.
В Литве: потребление росло, производство сокращалось
В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю выросло на 3 проц. – до 435 ГВтч. По сравнению с минувшей неделей, потребление электроэнергии в Литве выросло на 9 проц. – до 202 ГВтч, в Латвии – на 4 проц., до 109 ГВтч, только в Эстонии потребление снизилось на 7 проц. до 124 ГВтч.
Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 19 проц. и составил 355 ГВтч. По сравнению с предыдущей неделей, в Литве производство электроэнергии сократилось на 7 проц. – до 149 ГВтч, в Латвии – на 35 проц. до 118 ГВтч, в Эстонии – на 8 проц. до 88 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии в совокупности произвели 81 проц. необходимого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 74 проц., в Латвии – 108 проц., в Эстонии – 71 проц. объема электроэнергии, необходимого стране.