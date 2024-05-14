2024.05.14 10:22

Elektrum Lietuva: производство электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократилось, цены – росли

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на 63 проц. и в среднем составила 81,45 евро/МВтч. Такое же колебание цен зафиксировано в Латвии и Эстонии, сообщает Elektrum Lietuva. Между тем, цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались на аналогичном уровне. Самая низкая зафиксированная цена Elektrum Lietuva составила 23,921 цента/кВтч, с фиксацией ее на 6 месяцев.

Средняя стоимость на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 12 проц. до 39,70 евро/МВтч. Это было обусловлено возросшим потреблением электроэнергии, 26-процентным снижением производства ветровой энергии и 5-процентным спадом производства солнечной электроэнергии. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе выросло до 7053 ГВтч, отмечался и незначительный рост производства – до 7661 ГВтч.

В Литве: потребление росло, производство сокращалось

В странах Балтии потребление электроэнергии за неделю выросло на 3 проц. – до 435 ГВтч. По сравнению с минувшей неделей, потребление электроэнергии в Литве выросло на 9 проц. – до 202 ГВтч, в Латвии – на 4 проц., до 109 ГВтч, только в Эстонии потребление снизилось на 7 проц. до 124 ГВтч.

Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 19 проц. и составил 355 ГВтч. По сравнению с предыдущей неделей, в Литве производство электроэнергии сократилось на 7 проц. – до 149 ГВтч, в Латвии – на 35 проц. до 118 ГВтч, в Эстонии – на 8 проц. до 88 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии в совокупности произвели 81 проц. необходимого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 74 проц., в Латвии – 108 проц., в Эстонии – 71 проц. объема электроэнергии, необходимого стране.

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