Elektrum Lietuva: потребление электроэнергии в странах Балтии выросло

Цены, предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались на уровне предыдущей недели. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 24,024 цента/кВтч, при ее фиксации на 13 месяцев. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе выросло до 6 495 ГВтч, при этом объемы производства также выросли и составили 7 043 ГВтч.

„ В странах Балтии разница между производством и потреблением электроэнергии увеличила цены – потребление выросло на 3 проц., а производство снизилось на 12 проц. Это произошло в первую очередь из-за снижения производства солнечной энергии на 28 проц. и снижения производства гидроэлектроэнергии на 18 проц. Между тем, снижение цен в торговых зонах стран Северной Европы на прошлой неделе было вызвано, главным образом, увеличением на треть производства ветровой энергии“, - цитируется в сообщении глава по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 3 проц. и достигло 443 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве было на 1 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 216 ГВтч, потребление в Латвии выросло на 8 проц. – до 107 ГВтч, а потребление в Эстонии было на 3 проц. больше – до 120 ГВтч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе снизился на 12 проц. и достиг 256 ГВтч. В Литве электроэнергии было произведено на 2 проц. меньше, чем на предыдущей неделе – 148 ГВтч, в Латвии – на 14 проц. меньше, 38 ГВтч, а в Эстонии объем производства снизился на целых 28 проц. – до 70 ГВтч.