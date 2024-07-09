Elektrum Lietuva: потребление электроэнергии в странах Балтии выросло

„В странах Балтии разница между производством и потреблением электроэнергии увеличила цены – потребление выросло на 3 проц., а производство снизилось на 12 проц. Это произошло в первую очередь из-за снижения производства солнечной энергии на 28 проц. и снижения производства гидроэлектроэнергии на 18 проц. Между тем, снижение цен в торговых зонах стран Северной Европы на прошлой неделе было вызвано, главным образом, увеличением на треть производства ветровой энергии“, - цитируется в сообщении глава по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.
Цены, предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались на уровне предыдущей недели. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 24,024 цента/кВтч, при ее фиксации на 13 месяцев. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе выросло до 6 495 ГВтч, при этом объемы производства также выросли и составили 7 043 ГВтч.
Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 3 проц. и достигло 443 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве было на 1 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 216 ГВтч, потребление в Латвии выросло на 8 проц. – до 107 ГВтч, а потребление в Эстонии было на 3 проц. больше – до 120 ГВтч.
Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе снизился на 12 проц. и достиг 256 ГВтч. В Литве электроэнергии было произведено на 2 проц. меньше, чем на предыдущей неделе – 148 ГВтч, в Латвии – на 14 проц. меньше, 38 ГВтч, а в Эстонии объем производства снизился на целых 28 проц. – до 70 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 57 проц. необходимой им электроэнергии. Литва производила 68 проц., Латвия – 35 проц. и Эстония – 58 проц. необходимой стране электроэнергии.