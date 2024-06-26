Elektrum Lietuva: потребление электроэнергии в Литве осталось стабильным

Цены , предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались на уровне предыдущей недели. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 23,939 центов/кВтч, при ее фиксации на 14 месяцев.

По данным компании, цена на электроэнергию в некоторых других европейских странах также немного выросла: в Польше средненедельная цена достигла 102,35 евро/МВтч, в Германии она выросла до 81,15 евро/МВтч. Однако средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 1 проц., до 33,89 евро/МВтч.

„На рост цен на электроэнергию в странах Балтии повлияло снижение производства солнечной энергии на 8 проц. и снижение производства гидроэлектростанций на 4 проц. По сравнению с предыдущей неделей потоки энергии в страны Балтии сократились на 9 проц.“, - говорит менеджер по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе незначительно снизилось – до 6 379 ГВтч, объемы производства также немного снизились и составили 7 209 ГВтч.

В Литве выросло и потребление, и производство

Потребление электроэнергии в странах Балтии в течение недели оставалось стабильным и составило 441 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве было на 1 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 217 ГВтч, потребление в Латвии не изменилось – 105 ГВтч, а потребление в Эстонии было на проц. меньше - 119 ГВтч.