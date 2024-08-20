Elektrum Lietuva: на прошлой неделе в Литве оптовая цена на электроэнергию выросла на десятую часть

Как указано в сообщении, цены на электроэнергию выросли и в других европейских странах: в Польше до 99,00 евро/МВтч, а в Германии до 96,41 евро/МВтч.
Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 24 проц. – до 21,42 евро/МВтч, сообщает компания.
„В странах Балтии ветряные электростанции произвели на 5 проц. меньше электроэнергии, между тем, солнечные электростанции выработали на 7 проц. больше электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей. На рост цен в Балтийском регионе повлияло 6-процентное сокращение энергопотоков“, – цитируется в сообщении руководитель по развитию продуктов компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.
По данным компании, рост цен на электроэнергию в торговых зонах Nord Pool вызван снижением производства из возобновляемых источников энергии. По оценкам, ветряные электростанции выработали на 6 проц., а солнечные – на 3 проц. меньше электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей.
Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, несколько снизились – самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 22,898 центов/кВтч с фиксацией на 10 месяцев, говорится в сообщении.
Сообщается, что на предыдущей неделе потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло до 6 574 ГВтч, объемы производства также выросли до 77 381 ГВтч.
Как указано в сообщении, потребление электроэнергии в странах Балтии, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 3 проц. – до 442 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве сократилось на 5 проц. по сравнению с предыдущей неделей – до 209 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии снизилось на 2 проц. и составило 107 ГВтч, между тем, потребление в Эстонии осталось на прежнем уровне – 126 ГВтч.
По подсчетам, за неделю все три страны Балтии вместе произвели 61 проц. необходимого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 67 проц., в Латвии – 55 проц., в Эстонии – 56 проц. объема электроэнергии, необходимого стране.