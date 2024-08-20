Elektrum Lietuva: на прошлой неделе в Литве оптовая цена на электроэнергию выросла на десятую часть

Как указано в сообщении, цены на электроэнергию выросли и в других европейских странах: в Польше до 99,00 евро/МВтч, а в Германии до 96,41 евро/МВтч.

Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 24 проц. – до 21,42 евро/МВтч, сообщает компания.

„В странах Балтии ветряные электростанции произвели на 5 проц. меньше электроэнергии, между тем, солнечные электростанции выработали на 7 проц. больше электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей. На рост цен в Балтийском регионе повлияло 6-процентное сокращение энергопотоков“, – цитируется в сообщении руководитель по развитию продуктов компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.