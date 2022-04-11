В Литве и странах Балтии электроэнергия стоила 65,34 евро за мегаватт-час: в Литве - на 56% дешевле, чем на минувшей неделе, в Латвии и Эстонии - на 54% дешевле.

"Снижение цен в странах Балтии и на бирже Nord Pool обусловлено выросшей на 61% выработкой на ветроэлектростанциях. Потоки электроэнергии из Швеции в зоне торговли SE4 выросли на 48%, а из Финляндии - уменьшились на 4%", - сказал для пресс-релиза глава Отдела коммерческих клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.