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В связи с ростом выработки энергии ветра цена на электроэнергию в Литве и других странах Балтии на прошлой неделе продолжила снижение, сообщила компания энергоснабжения Elektrum Lietuva.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

В Литве и странах Балтии электроэнергия стоила 65,34 евро за мегаватт-час: в Литве - на 56% дешевле, чем на минувшей неделе, в Латвии и Эстонии - на 54% дешевле.

"Снижение цен в странах Балтии и на бирже Nord Pool обусловлено выросшей на 61% выработкой на ветроэлектростанциях. Потоки электроэнергии из Швеции в зоне торговли SE4 выросли на 48%, а из Финляндии - уменьшились на 4%", - сказал для пресс-релиза глава Отдела коммерческих клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

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