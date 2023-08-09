Elektrum Lietuva инвестирует 4 млн евро в зарядные центры для электромобилей вблизи магистральных дорог

По словам руководителя Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, уже выбраны конкретные места для зарядных центров, начаты проектные работы, а строительные работы начнутся в следующем году. Планируется, что такие центры начнут свою работу в 2025 году.

"Этот формат инфраструктуры зарядки электромобилей не нов в мире, но в Литве он совсем новый. Зарядные центры для электромобилей работают по принципу традиционных заправок, где водители могут перекусить, попить, отдохнуть и отовариться. Естественно, что в ожидании зарядки электромобиля подобные услуги пригодятся и водителям электромобилей", — говорит М. Гига.

Проектируемые компанией зарядные центры для электромобилей появятся у трассы A1 (Вильнюс–Каунас–Клайпеда) вблизи Расейняй и у трассы Via Baltica, на Паневежской объездной дороге. В обоих центрах планируется оборудовать не менее 4 станций быстрой зарядки мощностью не менее 300 киловатт (кВт) каждая, или 8 зарядных соединений.