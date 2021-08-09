Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 2%

2-8 августа в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 79,14 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии электроэнергия стоила 78,82 евро за мегаватт-час.
"Рост цен на электроэнергию в странах Балтии вызвало снижение производства электроэнергии в регионе, также и из возобновляющихся источников энергии. Влияние на цены оказал и снизившийся на 11% поток электроэнергии из шведской зоны SE4, возросший на 36% из Финляндии и на 39% из России", - сообщил представитель Elektrum Lietuvos Артурас Затулинас.
Совокупная стоимость на бирже Nord Pool на прошлой неделе росла на 6% до 54,77 евро за мегаватт-час. Повышение цены объясняют растущими ценами на рынке топлива и угля.
На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 1% и составило 481 гигаватт-часов. В Литве потребление снизилось на 4% до 216 гигаватт-часов. В Латвии снизилось на 2% до 129 гигаватт-часов, а в Эстонии потребление выросло на 4% до 136 гигаватт-часов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официально: непривитые заболевшие коронавирусом жители не будут получать пособие по безработице
В Литве предлагают не выплачивать пособие по...
Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (89)
В социальных сетях можно найти немало историй...
Президент Литвы: при нынешних темпах вакцинации ограничения могут и не потребоваться (39)
Глава Литвы Гитанас Науседа считает, что планы...
Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (32)
Правительство Литвы отложило принятие решения об...
Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр (22)
Правительство Литвы намерено ограничить возможности...