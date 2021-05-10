Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 8%

В Литве электричество подешевело на 8% до 53,2 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии - на 7% до 53,1 евро.
"Снижение цены на электроэнергию в Литве и других странах Балтии было преимущественно обусловлено снижением цены в Северных странах, возросшим почти вчетверо потоком электроэнергии из Швеции, на 46% - из Финляндии, а также увеличением на 68% потока электроэнергии из России", - сказал для пресс-релиза глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.
Недельная цена на бирже NordPool снизилась на 4% до 50,8 евро. Как сообщает Elektrum Lietuva, снижение цены на бирже на минувшей неделе обусловлено увеличением на 86% объемов выработки на ветроэлектростанциях, а также увеличением выработки гидроэнергии в Северных странах.
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