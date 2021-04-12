Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 11%

В период 5-11 апреля электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool подешевела до 34,51 евро за мегаватт-час, а в Латвии и Эстонии - на 10% в каждой из стран до 33,81 евро за мегаватт-час.
"Снижение цены в Литве и других странах Балтии преимущественно обусловлено ростом выработки энергии на ветроэлектростанциях и гидроэлектростанциях, а также сокращением на 24% объемов поступления энергии из Финляндии и на 32% - из России", - сказал для пресс-релиза глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.
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