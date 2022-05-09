aA
На прошлой неделе возросшая на 62% выработка энергии ветра и снижение потребления электроэнергии в странах Балтии обусловили дальнейшее снижение цен на электроэнергию - средняя цена в Литве за неделю снизилась на 13% до 176,7 евро за мегаватт-час.
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 13%
© Reuters / Scanpix

В Латвии цена на электроэнергию снизилась на 3% и был такой же, как в Литве, в Эстонии она выросла на 2%, сообщила компания по поставкам электроэнергии Elektrum Lietuva.

"На прошлой неделе снижение цен на электроэнергию произошло в основном за счет увеличения на 62% производства энергии ветра в регионе Nord Pool. Кроме того, потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4%, а удвоение потоков энергии из Швеции и рост на 16% потоков энергии из Финляндии также способствовали тенденции снижения цен", - сказал Артурас Затулинас, руководитель Отдела по работе с корпоративными клиентами Elektrum Lietuva.

Потребление электроэнергии в Литве снизилось на 3% до 219 гигаватт-часов. Производство выросло на 11%, а местные электростанции обеспечили 30% потребления страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ситуация серьезная: долги Ignitis могут достичь 1 млрд. евро

До 1 июля этого года долг общественного поставщика Ignitis...

ESO объясняет жителям: выбирая поставщика электроэнергии, не надо менять счетчик

Многие жители Литвы , которые выбирают независимого...

TOP новостей

Президент Литвы призывает празднующих россиян задуматься: сейчас они более жестокие, чем нацисты

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает...

Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinės gegužės 9 d. Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinės gegužės 9 d.

В Вильнюсе на 9 мая не обошлось без инцидента  задержан Рагельскис

9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди,...

Mariya Ionova Mariya Ionova Vladimiras Putinas

Спецэфир Delfi: 9 мая в Литве, Украине и России — парад во время войны

Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем...

Экономист: Европе не удастся мгновенно заменить российский газ

Экономист Римантас Рудзкис сказал, что Россия сейчас...

В Клайпеде на кладбище заговорили и русские, придерживающиеся иной позиции

В клайпедском Парке скульптур у памятника советским...