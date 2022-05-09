Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве за неделю снизилась на 13%

В Латвии цена на электроэнергию снизилась на 3% и был такой же, как в Литве, в Эстонии она выросла на 2%, сообщила компания по поставкам электроэнергии Elektrum Lietuva.

"На прошлой неделе снижение цен на электроэнергию произошло в основном за счет увеличения на 62% производства энергии ветра в регионе Nord Pool. Кроме того, потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4%, а удвоение потоков энергии из Швеции и рост на 16% потоков энергии из Финляндии также способствовали тенденции снижения цен", - сказал Артурас Затулинас, руководитель Отдела по работе с корпоративными клиентами Elektrum Lietuva.

Потребление электроэнергии в Литве снизилось на 3% до 219 гигаватт-часов. Производство выросло на 11%, а местные электростанции обеспечили 30% потребления страны.