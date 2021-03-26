Электронная система таможни все еще не работает, на границе с Беларусью - 1,5 тысячи грузовиков

Между тем, представитель Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava сообщил, что водители устали и подсчитывают убытки, а Таможня заверяет, что прилагаются все усилия для восстановления системы и повышения пропускной способности.

По словам представителя по связям с общественностью СОГГЛ Рокаса Пукинскаса, на КПП в Медининкай (Каменный лог) очереди на въезд в Литву из Беларуси ожидают около 800 грузовиков, на КПП Лаворишкес (Котловка) и Шальчининкай (Бенякони) – около 480, а в Райгардасе – 270.

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"Причина образования этих очередей в том, что не действует информационная система таможни, пропускная способность значительно снижена", – сказал BNS Р. Пукинскас.

По его словам, пропускная способность из Литвы в Беларусь выше, поэтому проблем нет: на площадке ожидания КППП в Медининкай находятся 50 грузовиков, в Лаворишкес и Райгардасе очередей нет, а в Шальчининкай ожидает около 40.

По словам президента Linava Ромаса Аустинскаса, ситуация является трагичной, некоторые водители застряли на границе на несколько суток. Он отметил, что перевозчики несут убытки, у них есть обязательства доставки грузов в определенное время, однако они не могут это сделать.

Электронные системы таможни не работают со вторника из-за неисправности основного сервера.