За неделю оптовая цена снизилась на 11% до 120,5 евро за мегаватт-час. Похожая ситуация была и в других странах Балтии: в Латвии и Эстонии она снизилась на 10% до 120,2 евро за мегаватт-час.

"В первой половине недели цены на электроэнергию достигали 213,8 евро. Однако во второй половине возросшая выработка на ветро- и гидроэлектростанциях снизила среднюю цену до 120,5 евро. Другой важный фактор – более чем на треть вырос поток импорта", – сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 5% и составляло 529 гигаватт-часов. В Литве потреблено на 4% – 239 гигаватт-часов, в Латвии – на 5% больше – 140 гигаватт-часов, в Эстонии – на 6% больше – 150 гигаватт-часов.

За неделю объемы выработки электроэнергии в странах Балтии сократились на 17% до 277 гигаватт-часов: в Литве – на 20% до 92 гигаватт-часов, в Латвии – на 21% до 76 гигаватт-часов, в Эстонии – на 12% до 109 гигаватт-часов.