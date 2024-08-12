Электроэнергия в Литве дешевела вторую неделю подряд

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), средняя цена на природный газ в торговой точке TTF в Нидерландах по сравнению с предыдущей неделей выросла с 34,5 евро/МВтч до 36,5 евро/МВтч. Согласно фьючерсным контрактам, в следующем году природный газ может стоить около 40-44 евро/МВтч.

Европейские газохранилища в настоящее время заполнены примерно на 87,3 проц., между тем на прошлой неделе они были заполнены на 85,7 проц. Год назад заполненность газохранилищ составляла 88,4 проц.

Инчукалнское газохранилище на сегодняшний день заполнено примерно на 67,4 проц., на прошлой неделе оно было заполнено на 66,8 проц., а ровно год назад – на 75 проц.