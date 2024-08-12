Электроэнергия в Литве дешевела вторую неделю подряд

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), средняя цена на природный газ в торговой точке TTF в Нидерландах по сравнению с предыдущей неделей выросла с 34,5 евро/МВтч до 36,5 евро/МВтч. Согласно фьючерсным контрактам, в следующем году природный газ может стоить около 40-44 евро/МВтч.
Европейские газохранилища в настоящее время заполнены примерно на 87,3 проц., между тем на прошлой неделе они были заполнены на 85,7 проц. Год назад заполненность газохранилищ составляла 88,4 проц.
Инчукалнское газохранилище на сегодняшний день заполнено примерно на 67,4 проц., на прошлой неделе оно было заполнено на 66,8 проц., а ровно год назад – на 75 проц.
За отчетный период 5-9 августа через Клайпедский СПГ-терминал на рынок было поставлено 158,3 ГВтч природного газа (на предыдущей неделе — 452,4 ГВтч). Природный газ в Латвию больше не экспортировался (на предыдущей неделе – 332,3 ГВтч), из Польши на прошлой неделе было получено 36,4 ГВтч газа (на предыдущей неделе – 23,7 ГВтч). Литовские биогазовые заводы произвели 2,02 ГВтч природного газа (на предыдущей неделе – 1,90 ГВтч).
За неделю в Литве было потреблено 169 ГВтч природного газа (на предыдущей неделе – 155,4 ГВтч).
Средняя цена на нефть марки Brent на отчетной неделе составила 78 долларов США за баррель и выросла на 1,1 проц. по сравнению с 79,1 долларов за баррель на прошлой неделе. С учетом последних фьючерсов на нефть Brent, ожидаемые цены на предстоящий год на 2-3 доллара за баррель выше, чем прогнозировалось неделю назад.
По прогнозам на следующий год, нефть марки Brent может стоить в среднем около 73-80 долл./барр.
За отчетный период средние цены на бензин снизились на 0,1-0,7 проц. во всех сравниваемых странах. Средние цены на дизельное топливо также снизились на 0,2-1,2 проц. во всех сравниваемых странах.
Среди стран Балтии топливо самое дешевое в Литве. Разница между средними ценами на бензин и дизельное топливо в нашей стране увеличилась до 0,05 евро/л. По сравнению со средними ценами на топливо в странах ЕС, средняя цена на бензин в Литве ниже на 14,4 проц., а дизельного топлива – на 10,6 проц.