Электричество дешевеет: ГСРЭ пояснила, как быть клиентам, у которых есть договоры

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс считает, что поставщики сейчас могут предлагать планы с ценой ниже 28 центров за кВт/ч, некоторые уже сделали такое предложение.

"ГСРЭ хочет обратить внимание всех потребителей, что цены на рынке снизились, в январе они не превышают 100 евро за МВт. Мы призываем жителей прочитать договоры, пересмотреть их со своим поставщиком. Особенно это касается тех, у кого цена выше 28 цт/кВт/ч", – сказал Поцюс.

Он заметил, что надо проверить, может расторжение договора принесет клиенту больше пользы, чем вреда.

"Сейчас очевидно, что сменив поставщика, клиенты останутся в выигрыше, смогут сэкономить не только свои деньги, но и деньги бюджета. Поскольку если в договоре цена будет ниже 28 цт/кВт/ч, то не потребуется дополнительное финансирование", – сказал Поцюс.

По его словам, несмотря на то, что клиентам, которые платят за 1 кВт/ч от 28 до 56,5 центов за кВт/ч, может казаться, что нет смысла менять договор, надо помнить, что государство будет платить компенсации только до 1 июля 2023 года. Иными словами, с лета компенсаций может не быть. Тогда цены, указанные в договорах, станут реальными.

По словам Поцюса, компании активны на рынке, но активность должны проявить и потребители.

"Да, на самом деле, мы планируем 27 января встречу с поставщиками. Мы постоянно следим за калькулятором цен, следим за активностью поставщиков. Мы видим, что они активны. (…) Видна и конкуренция. Сейчас мы пытаемся расшевелить и клиентов", – заметил он.

ГСРЭ напоминает, что менять договор можно не чаще чем два раза в месяц.

Поцюс рекомендует перед расторжением договора оценить его условия.

"Важно знать условия договора. Обычно, если срок действия договора не ограничен, то нет и никаких условий при его расторжении. Если договор имеет срок годности, то надо оценить, сколько придется заплатить бывшему поставщику за расторжение договора", – сказла он.

Правда, он заметил, что и в случае выплаты неустойки клиент может оказаться в выигрыше.

"Например: если вы получили скидку в 15 евро, а расходуете по 300 кВт, то подсчитать просто. Если я подпишу договор по 26 центов за кВт, то экономлю по 2 цента за каждый кВт/ч, в месяц - 6 евро, за полгода – 36 евро. Значит, сэкономлю больше, чем потеряю", – привел пример Поцюс.

Глава ГСРЭ сказал, что служба следит и за действиями поставщиков услуги.

На вопрос, что делать тем, кто пользуется общественными поставками (клиенты третьего этапа могут пока оставаться на общественных поставках), Поцюс рекомендовал им искать независимого поставщика.

Главу ГСРЭ попросили сделать прогноз на будущее. Он сказал, что во втором полугодии цена может быть 170 евро за МВт, значит, цена будет 28–29 евроцентов (безо всяких компенсаций) – это почти в два раза меньше, чем установленные сейчас 56,5 центов.

Поцюс считает, что жителям не стоит медлить со сменой договоров.