Экспорт услуг в Литве в третьем квартале составил 5,1 млрд евро

 
это на 11,8% выше прошлогоднего
ELTA
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ФОТО: Lietuvos bankas

Экспорт услуг в третьем квартале 2023 г. составил 5,1 млрд евро, что на 11,8% больше, чем в третьем квартале 2022 г., а импорт услуг составил 3,1 млрд евро, что на 5,8% больше, сообщают Центробанк Литвы (Банк Литвы) и Государственное агентство данных.

Профицит баланса услуг (2,1 млрд евро или 10,7% ВВП) за год увеличился на 22,2%.

Стремительнее всего в третьем квартале 2023 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, вырос экспорт финансовых услуг (в 2,2 раза) и импорт услуг по техническому обслуживанию и ремонту (на 42,6%).

В денежном выражении больше всего за этот период вырос экспорт финансовых услуг (на 246,8 млн евро) и импорт туристических услуг (на 137,1 млн евро).

Наибольшая доля экспорта и импорта услуг приходится на транспортные услуги (47,2 и 47,1% соответственно).

В третьем квартале 2023 году наибольший профицит (1,2 млрд евро) наблюдался в балансе автотранспортных услуг, а наибольший дефицит (137,5 млн евро) – в балансе услуг морского транспорта.

Экспорт услуг в страны Европейского союза (ЕС) составил 71,8% от общего объема экспорта услуг и по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года он увеличился на 15,2% (доля общего экспорта услуг увеличилась на 2,1 проц. пункта).

Импорт услуг из стран ЕС составил 74,3% импорта услуг и увеличился за год на 13,8% (доля общей структуры импорта услуг увеличилась на 5,2% пункта).

Основным партнером Литвы по экспорту услуг в третьем квартале 2023 г. была Германия.

Экспорт в эту страну за год вырос на 37,2%.

Наибольшую долю экспорта услуг в Германию составили транспортные (59,9%) и туристические (17,5%) услуги.

Основным партнером Литвы по импорту услуг стала Польша.

Импорт из этой страны за год сократился на 9,4 проц. Наибольшую долю импорта услуг из Польши составили транспортные и туристические услуги (67,5 и 19% соответственно).

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