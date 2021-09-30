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Литовский экспорт услуг во втором квартале этого года составил 3,1 млрд евро, импорт - на 31% больше, чем во втором полугодии прошлого года, импорт услуг - 1,8 млрд евро или на 49,1% больше, говорится в сообщении Центробанка Литвы и Департамента статистики.
Eksportas
Eksportas
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Профицит баланса услуг в этом году увеличился на 11,8% до 1,3 млрд евро и составил 9,8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Наибольшая доля экспорта и импорта услуг приходится на транспортные услуги (60 % и 56,9 % соответственно). Наибольший профицит (722,5 млн евро) был в транспортном секторе, а самый большой дефицит (83,2 млн евро) в балансе услуг морского транспорта.

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Экспорт услуг в страны ЕС составил 70,1% от общего экспорта услуг, за год рост составил 34,4%. Импорт услуг в страны ЕС составил 65,2%, и вырос на 48,9%.

Основным партнёром по экспорту услуг во втором квартале была Германия, а Польша была основным партнером по импорту услуг.

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