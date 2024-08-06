2024.08.06 16:04

Экспорт производителя напитков Volfas Engelman увеличился на 43%

 
больше всего продукции поставляется в Украину
ELTA
ru.DELFI.lt
Volfas Engelman
Volfas Engelman
ФОТО: Bendrovės archyvas

Экспорт производителя напитков Volfas Engelman в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 43 проц., говорится в сообщении компании. Компания утверждает, что в основном экспортирует в Украину.

По словам генерального директора компании Volfas Engelman Марюса Горбачаускаса, с начала широкомасштабной войны в Украине продажи в этой стране выросли в 5 раз. По его словам, на это повлияла солидарность с украинцами и маркировка продукции специальным символом независимости и целостности Украины.

„Мы единственные пивовары в Литве, которые маркируют свою продукцию украинской символикой“, - цитируется в сообщении М. Горбачаускас.

На долю Украины вместе с Южной Кореей, Польшей, Израилем и Италией приходится 70 проц. экспорта продукции Volfas Engelman.

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