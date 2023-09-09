Экспорт из Литвы в этом году сократился на 4,1%

За год (июль 2023 г., по сравнению с июлем 2022 г.) экспорт сократился на 23,2%, импорт – на 20,5%. На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (48,8%, из этой группы экспорт нефтепродуктов сократился на 41,4%, количество в тоннах – на 13,8%), пластиков и изделий из них (35,2%), удобрений (56,5%). Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (50,9%, из этой группы импорт нефтепродуктов и других газовых углеводородов сократился на 74,2%, количество в тоннах – на 22,6%), пластиков и изделий из них (29,6%), древесины и изделий из нее (29,3%). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 15,7%, импорт – на 6,7%. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 24,9%, без учета минеральных продуктов – 19,4%.