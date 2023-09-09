Экспорт из Литвы в этом году сократился на 4,1%

Сокращение экспорта обусловлено снижением экспорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (15%), удобрений (50%), пластиков и изделий из них (18,8%). Сокращение импорта обусловлено снижением импорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (27,4%), железа и стали (43,3%), древесины и изделий из дерева (37,7%). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов сократился на 2%, импорт – увеличился на 0,1%. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 9,1%, без учета минеральных продуктов – на 11,5%.
В январе-июле 2023 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (10,4%), Польшу (9%), Германию (7,5%), а импортировала – из Германии (13,6%), Польши (13,1%), Латвии (8,3%). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Польшу (10%), Германию (8,9%), Нидерланды (7,9%), Латвию (7,9%) и США (7,7%).
В январе-июле 2023 г. больше всего экспортировано минеральных продуктов (14,1%), машин и механического оборудования, электрооборудования (13,1%), продукции химической промышленности и смежных отраслей (10,7%), больше всего импортировано минеральных продуктов (20,3%), машин и механического оборудования, электрооборудования (17,2%), наземных, водных, воздушных транспортных средств (12,1%). Среди товаров литовского происхождения больше всего экспортировано минеральных продуктов (20,1%), разных промышленных изделий (11,6%), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табачных изделий (9,9%), машин и механического оборудования, электрооборудования (8,4%).
За месяц (июль 2023 г., по сравнению с июнем 2023 г.), экспорт сократился на 11,6%, импорт – на 5,3%. Экспорт товаров литовского происхождения за месяц сократился на 13,8%, без учета минеральных продуктов – на 14,4%.
За год (июль 2023 г., по сравнению с июлем 2022 г.) экспорт сократился на 23,2%, импорт – на 20,5%. На снижения экспорта повлиял сократившийся экспорт минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (48,8%, из этой группы экспорт нефтепродуктов сократился на 41,4%, количество в тоннах – на 13,8%), пластиков и изделий из них (35,2%), удобрений (56,5%). Снижение импорта обусловлено уменьшившимся импортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (50,9%, из этой группы импорт нефтепродуктов и других газовых углеводородов сократился на 74,2%, количество в тоннах – на 22,6%), пластиков и изделий из них (29,6%), древесины и изделий из нее (29,3%). Экспорт товаров без учета минеральных продуктов за год сократился на 15,7%, импорт – на 6,7%. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 24,9%, без учета минеральных продуктов – 19,4%.
В июле 2023 г. товаров экспортировано на 2,85 млрд. евро, импортировано – на 3,53 млрд. евро. Товаров литовского происхождения экспортировано на 1,7 млрд. евро. Дефицит внешней торговли составил 678,8 млн. евро.