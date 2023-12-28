Эксперты в области недвижимости: в Литве цены на аренду жилья не увеличатся

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Как показали результаты опроса, проведенного Verslo žinios, участники отрасли недвижимости (НД) полагают, что и спрос, и цены в сегменте арендного и коммунального жилья в 2024 году должны сохранить стабильность, тем не менее перспективы этого сегмента весьма ограничены.

Большая часть (53,6%) участников отрасли полагает, что спрос на арендное и коммунальное жилье сохранит стабильность в ближайшие годы, а 42,9% ожидают повышения спроса.

Однако в конце прошлого года меньше респондентов ожидали стабильности, больше – роста спроса (по 45,8%).

Между тем, 71,4% участников отрасли прогнозируют увеличение предложения (в прошлом году – 66,63%), 25% ожидают стабильности, 3,6% – снижения – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Verslo žinios. Подобные тенденции, как утверждается, преобладают уже несколько лет подряд.

67,9% опрошенных не ожидают изменения цен на аренду, а 25% опрошенных считают, что они вырастут, а 7,1% надеются на их снижение.

Тем не менее значительная часть участников рынка (в этом году – 57,1%, в прошлом году –54,2%) считают, что перспективы этой отрасли – ограничены.

Опрос Verslo žinios проводился в декабре, в опросе приняли участие более 90 экспертов в данной отрасли, девелоперов, инвесторов, управляющих недвижимостью, посредников, финансистов и других специалистов.

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