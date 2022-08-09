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В связи с заявлениями некоторых политиков о том, что процесс либерализации рынка электроэнергии в Литве идет безуспешно, поэтому третий его этап нужно отложить, эксперты в области энергетики считают, что этого делать не стоит.
Tomas Janeliūnas
Tomas Janeliūnas

Глава Института энергетических исследований Томас Янелюнас полагает, что откладывание процесса не решит проблем, а только оттянет их решение.

"Мы помним, что на полгода был отложен срок второго этапа и ситуация только ухудшилась. Госведомства за эти полгода не выполнили домашнюю работу, сильно опаздывал механизм компенсаций и в последний месяц было много хаоса в предоставлении полной информации о том, каких окончательных цен могут ожидать потребители второго этапа", - заявил во вторник радио LRT Т. Янелюнас.

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"Откладывание теперь повторит ту же ошибку, когда решение просто переносится на будущее, но проблемы не решаются по сути", - добавил эксперт.

Он полагает, что проблему растущих цен правительство может решать компенсациями и дополнительным финансированием, но не откладыванием процесса либерализации.

Профессор Кафедры электроинженерии Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Соната Толвайшене полагает, что любое откладывание вводит потребителя в заблуждение, так как он ждет и не принимает решений.

"Увы, цены на бирже не падают, а идут вверх. Чем дальше мы перенесем весь процесс, тем больше неопределенности мы дадим потребителям", - добавила она.

Советник президента по экономике и социальной политике Вайдас Аугустинавичюс во вторник заявил, что процесс либерализации рынка электроэнергии в Литве идет безуспешно, поэтому третий его этап следует отложить.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис в понедельник сообщил, что не планируется откладывать третий этап, а во вторник признал, что, возможно, придется это сделать.

Договоры с независимыми поставщиками подписали 1,168 млн потребителей первого и второго этапа, которые потребляют более 1000 кВт в год. Потребляющие меньше электроэнергии должны будут выбрать поставщика до середины декабря.

Литва обязалась полностью либерализовать рынок электроэнергии до января 2023 года.

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