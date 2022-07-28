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На этой неделе с запланированным визитом в Государственную продовольственно-ветеринарную службу (ГПВС) прибыли эксперты администрации продовольствия и лекарств Тайваня, которые проводят объединенный аудит литовских предприятий по производству молочных, рыбных продуктов и яиц. Участвовали во встрече и работники представительства Тайваня в Литве.
Эксперты Тайваня проверяют потенциальных экспортеров продукции из Литвы
© DELFI / Dainora Pankūnė

"На встрече с экспертами была представлена система официального контроля ГПВС, включая деятельность пограничных ветеринарных постов, а также обсужден контроль кормов, ветеринарных лекарств и деятельность Национального института оценки риска продовольствия и ветеринарии. Надеемся, визит будет продуктивным, все дальнейшие процессы не затянутся и уже вскоре Тайвань шире откроется для литовских производителей", – сказала заместитель директора ГПВС Аудроне Микалаускене.

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В течение двух недель эксперты будут оценивать, как осуществляются требования Тайваня на трех молочных предприятиях, на трех рыбоперерабатывающих предприятиях и на предприятии яичных продуктов, говорится в сообщении ГПВС.

Представители Тайваня посетят также пограничный ветеринарный пост в Клайпедском порту и оценят осуществляемый здесь контроль посылок.

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