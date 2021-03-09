Об этом сказал член совета экспертов, директор Молетской больницы Вайдотас Григас.
По его словам, количество покупателей должны контролировать у входа.
"Есть экономика, мы заметили, что после открытия небольших магазинов, парикмахерских, ситуация не ухудшилась. Но и не улучшилась, как нам этого хотелось бы", – сказал специалист. Вопрос площади на одного покупателя еще решается, предлагается площадь больше 20 кв. м, но решение пример правительство.
Покупатели должны быть в масках или респираторах, приходить не больше, чем по 2 человека. Это касалось бы таких магазинов, как IKEA, Senukai, Moki – veži и др. Магазины в торговых центрах пока не предлагают открывать. Все решения примет правительство на заседании.
Минздрав Литвы пока не мог сказать, когда правительство рассмотрит это предложение экспертов.
Сейчас в Литве могут работать магазины площадью до 300 кв. м со входом с улицы. На одного покупателя они должны представить площадь не менее 20 кв. м.
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