Эксперты оценили изменения в секторе стройтоваров: уход Kesko не расстроит ситуацию на рынке

В Северной и Западной Европе строительный бизнес переживает нелегкие времена, но эксперт уверяет – в Литве положение на рынке нормальное. Несмотря на то, что развитие сектора замедлилось, Дубниковас уверяет, что потенциал для его оживления немалый.

С ним согласен и Гедвилас, он подчеркнул, что в Литве положение сектора удовлетворительное, особенно, в сравнении с рынками соседних стран.

„Что касается будущего, я думаю, что начнут восстанавливаться и соседние рынки, которые сейчас переживают не лучшие времена. Мы видим, что на Скандинавском рынке строители сталкиваются с вызовами, в Центральной Европе, в Германии, во Франции строительный сектор тоже переживает нелегкий период, но в Литве мы живем достаточно неплохо, мы видим, что у нас хороший оборот и занятость людей неплохая“, – сказал он.