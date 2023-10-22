Эксперты не видят предпосылок для роста цен на электричество: риск есть, но у нас достаточно большие гарантии

О нынешних тенденциях на рынке рассказал Delfi эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас и представитель Ignitis grupė Арунас Молис.

Янкаускас сказал, что в последнее время на Скандинавских рынках цены были отрицательными, а в Литве низкими.

По его словам, прогнозы на будущее тоже радуют.

"Прогноз такой, что цены останутся низкими, поскольку летом в Скандинавии шли дожди, поэтому электричество сейчас такое же дешевое, как и в весной. Плюс ветер дует, поэтому есть большая вероятность того, что не будет скачка цен", – сказал эксперт.

Но Янкаускас сказал, что остается риск роста цен.

"Осталась такая небольшая беда, к сожалению, цена на бирже устанавливается по ценам самого дорогого производителя. Самые дорогие - это производители, использующие газ, часть этих производителей небольшая, но они есть и могут обусловить рост цен", – пояснил он.