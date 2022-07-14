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Даже в следующем году сложно прогнозировать перемены на рынке электроэнергии, поскольку цены на газ остаются высокими, указали специалисты Литовского агентства энергетики (ЛАЭ). Однако они отметили, что в ближайшие несколько лет у Литвы есть возможность производить большую часть необходимого электричества. Эксперты рекомендуют клиентам второго этапа либерализации рынка не ждать декабря, а подписывать договор с независимым поставщиком сейчас.
Эксперты не прогнозируют перемен на рынке электроэнергии: есть предложение для тех, кто не выбрал поставщика
© DELFI / Josvydas Elinskas

ЛАЭ отмечает, что снижение цен на газ прогнозируют только во второй половине 2024 года. Об этом на пресс-конференции сказала представитель агентства Агне Багочюте, заметив, что больше всего прибыли сейчас получают производители, использующие возобновляемые источники.

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Аналитик ЛАЭ Каролис Кялпшас заметил, что есть сомнения в том, что производители, использующие возобновляемые источники, инвестируют полученную прибыль в расширение, поэтому этот вопрос пытаются решать с помощью дополнительных налогов.

"Похоже, что сектор производства электроэнергии в Литве ждет трансформация: мы перейдем к формуле государства, которое само может обеспечить себя электроэнергией, производить самостоятельно больше 80% электричества. Надеемся, что это приведет к снижению цен", – сказал Кялпшас.

Цены на электричество растут во всех странах, включая Скандинавские и Германию.

Эксперты ЛАЭ рекомендуют потребителям третьего этапа не медлить и заключать договор с независимым поставщиком сейчас, не дожидаясь декабря, когда цены станут еще выше. На данный момент независимого поставщика уже выбрала половина потребителей второго этапа.

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