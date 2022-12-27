Информационное агентство BNS попросило 17 экономистов и экспертов выбрать три самых значимых события из десяти самых важных, по мнению агентства, событий этого года.

16 респондентов считают самым важным событием стремительно росшую инфляцию, четверо экспертов выделили шок цен на энергоносители, вызванный войной в Украине. Восемь назвали самым важным событием принятие государственного бюджета на 2023 год с 4,9%-ым дефицитом и очень большой пакет помощи для жителей и предприятий, чтобы амортизировать возросшие цены на энергоносители.

Пятеро опрошенных также упомянули начавший работу магистральный газопровод между Литвой и Польшей, а еще пять отметили прекращение импорта российского газа по трубопроводу в Литву.

Высокая инфляция заставила потребителей, бизнес и государство изменить свое поведение

Годовая инфляция в Литве в этом году превысила двузначную отметку, а в сентябре составила 24,1% и была самой высокой с 1996 года. Аналитики полагают, что высокая инфляция стала очень серьезным испытанием для населения, предприятий и государственных финансов и заставила их скорректировать свое поведение.

"Среднегодовая инфляция была очень высокой, что привело к снижению покупательной способности населения и особенно сильно отразилось на покупательной способности жителей с низкими и средними доходами, а также оказало существенное влияние на разрыв между социальными группами", - отметил профессор Каунасского технологического университета Вайдас Гайдялис.

Эксперты отмечают, что покупательная способность населения значительно сократилась в этом году впервые более чем за десятилетие, а реальная заработная плата упала почти на одну десятую.

Они также подчеркнули, что война в Украине в этом году подняла инфляцию до давно невиданных высот, что обнажило энергетическую уязвимость Европы и Литвы, вызвало шок от цен на электроэнергию и газ, привело к подорожанию продуктов питания.

"На фоне продолжающихся боевых действий и расширения круга санкций энергоресурсы стали дорожать, что постепенно отразилось на конечных ценах всех товаров и услуг", — заявил экономист Центробанка Литвы (ЦБ) Дарюс Имбрасас.

По словам И. Гените-Пикчене, война выявила огромную зависимость от ископаемого топлива и его геополитически нестабильных поставщиков, недостаточное производство местной электроэнергии из альтернативных источников и слишком слабую диверсификацию каналов поставок. Она полагает: символично, что Литва одной из первых отказалась от российского газа и других энергоносителей.

Государственный бюджет на 2023 год принят Сеймом в этом году с 4,9%-ым дефицитом валового внутреннего продукта (ВВП) и пакетом помощи бизнесу и населению - почти половина экспертов отнесла его принятие к важнейшим событиям для формирования фискальной подушки и защиты участников экономики от энергетического шока.

Среди важнейших событий – газопровод GIPL, прекращенный транзит, "единорог", штраф

Среди важнейших событий некоторые экономисты выделили прекращенный транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, а также начало работы магистрального газопровода (GIPL) в Польшу.

Три эксперта отнесли к важным событиям рекордный штраф Совета по конкуренции для сетей по продаже лекарств в размере почти 73 млн евро, один эксперт полагает, что это санкции Евросоюза против России и Беларуси и решение Литвы прекратить закупать у них энергоносители.

Наиболее важным событием то, что компания Nord Security стала вторым "единорогом" Литвы, считает один эксперт, оправдание фигурантов дела о политической коррупции MG Group и решения центробанков о повышении базовых процентных ставок также набрали по одному голосу опрошенных.