Эксперты Международного валютного фонда оценят экономическую ситуацию и перспективы Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tarptautinis valiutos fondas
Tarptautinis valiutos fondas
ФОТО: Reuters/Scanpix

В понедельник министр финансов Гинтаре Скайсте встретилась с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Литве Борхой Грасия и экспертами МВФ, которые на этой неделе проанализируют экономическую ситуацию и перспективы страны, состояние финансового сектора и государственных финансов.

"Мы ценим комментарии и политические рекомендации экспертов МВФ – они чрезвычайно важны в период большой неопределенности и макроэкономических потрясений. Взгляд со стороны, основанный на опыте других стран, особенно полезен для дальнейшего усиления роста и конкурентоспособности литовской экономики", - отметила Г. Скайсте.

По данным министерства, в ходе миссии, которая пройдет с 29 января по 2 февраля, представители МВФ также встретятся с представителями правительства, Сейма, Офиса президента, Центробанка Литвы, Государственного контроля и других государственных учреждений, социальных партнеров и частного сектора.

Литва стала членом МВФ в 1992 году. Представители фонда ежегодно посещают нашу страну и оценивают ее экономическое положение и тенденции развития.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии