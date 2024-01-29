Эксперты Международного валютного фонда оценят экономическую ситуацию и перспективы Литвы

"Мы ценим комментарии и политические рекомендации экспертов МВФ – они чрезвычайно важны в период большой неопределенности и макроэкономических потрясений. Взгляд со стороны, основанный на опыте других стран, особенно полезен для дальнейшего усиления роста и конкурентоспособности литовской экономики", - отметила Г. Скайсте.

По данным министерства, в ходе миссии, которая пройдет с 29 января по 2 февраля, представители МВФ также встретятся с представителями правительства, Сейма, Офиса президента, Центробанка Литвы, Государственного контроля и других государственных учреждений, социальных партнеров и частного сектора.