Эксперты и жители Литвы выбрали самых влиятельных экономистов и предпринимателей: кто попал в список

Экономиста Нериюса Мачюлиса второй год подряд элита Литвы назвала самым влиятельным среди предпринимателей и экономистов страны. Общественность поставила на первое место в этом списке четвертый год подряд предпринимателя Арвидаса Авулиса.

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Как показал опрос, самыми влиятельными среди предпринимателей и экономистов сейчас являются главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис. Впервые в тройке списка лидеров оказался и президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс – он на втором месте. На третьем месте, как и в прошлом году - председатель правления общества недвижимого имущества Hanner предприниматель Арвидас Авулис.

В пятерку списка вошли также экономист, заместитель председателя правления Центробанка Литвы Раймондас Куодис и владелец общества Eika предприниматель Робертас Даргис.

На шестое место элита поставила руководителя Литовской конфедерации работодателей Данаса Арлаускаса, на седьмое – председателя правления Northway Biotech Владаса Альгирдаса Бумялиса.

На восьмом и девятом месте – ведущий экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас и экономист и вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

Заключает десятку самых влиятельных президент MG Baltic Дарюс Моцкус.

По сравнению с прошлогодним списком в первой десятке не осталось главного акционера Vilniaus prekyba Нериюса Нумы. В этом году элита поставила его на 18-е место, а его место занял новичок десятки М. Дубниковас.

Мнения общественности и элиты разошлись

По мнению общественности, опрос которой проводил Spinter tyrimai, список самых влиятельных предпринимателей и экономистов Литвы выглядит следующим образом:

Первое место в списке уже четвертый год подряд занимает А. Авулис, На втором месте, как и в прошлом году, Н. Мачюлис, а на третьем – Ж. Маурицас, поднявшийся с девятого места в прошлом году.

Далее в списке – Р. Даргис, новичок десятки экономист, исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене, Д. Арлаускас.

На седьмом месте – председатель правления Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис, на восьмом – Р. Куодис, завершают список Н. Нума и акционер TR Holding предприниматель Антанас Гуога.

По сравнению с оценкой общественности в прошлом году, в этом году в десятку не вошли председатель правления общества Kauno grūdai Таутвидас Барштис, бывший руководитель общества ЛЖД Мантас Бартушка и Д.Моцкус, оставшийся в этом году на 11-й позиции.

Их места в списке этого года заняли новички Р. Вайнене, А. Гуога и не вошедший в прошлом году в десятку Д. Арлаускас.

По заказу портала Delfi опрос литовской элиты проводил журнал "Рейтинги" 17 мая - 23 июня 2022 г., было опрошено 925 человек. Репрезентативный опрос жителей Литвы Spinter tyrimai проводил в июле.