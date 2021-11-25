Кроме того, на строящейся в Беларуси у границы с Литвой АЭС нет станций постоянного сейсмического мониторинга, и не все конструкции и их оборудование должным образом защищены от внешних вод.

Минску рекомендуется искать дополнительные варианты охлаждения реакторов АЭС, остановив их и сняв верхнюю часть корпусов, чтобы предотвратить перегрев тепловыделяющих сборок в случае аварии. Также предлагается усовершенствовать систему вентиляции защитного купола.

Об этом говорится в итоговом отчете о реализации рекомендаций стресс-тестов Белорусской АЭС, утвержденном в среду на заседании Европейской группы регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG), сообщает Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы (ГИБАЭ).

"Все рекомендации в отчете важны и должны быть реализованы незамедлительно", - подчеркнул глава ГИБАЭ Михаил Демчеко.

Литва придерживается позиции, согласно которой первый и второй блоки БелАЭС должны быть остановлены до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности.

Литва - самый активный критик Белорусской АЭС. Минск отвергает обвинения в безопасности электростанции.