Эксперт: в холодное время лучше выбирать планы электроснабжения с фиксированными тарифами

Как отмечает Вальдемар Федорович, руководитель отдела маркетинговых исследований и аналитики компании Enefit, занимающейся решениями в области зеленой энергетики, в холодное время года биржевые цены на электроэнергию не только значительно колеблются, но и заметно растут.

„Цены на бирже электроэнергии Nord Pool, как и везде на свободном рынке, в первую очередь определяются соотношением спроса и предложения. Зимой спрос на электроэнергию резко возрастает, потому что энергия нужна для обогрева зданий, и чем холоднее зима, тем больше растет спрос на электроэнергию“, – поясняет В. Федорович.