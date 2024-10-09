Эксперт: в холодное время лучше выбирать планы электроснабжения с фиксированными тарифами

Как отмечает Вальдемар Федорович, руководитель отдела маркетинговых исследований и аналитики компании Enefit, занимающейся решениями в области зеленой энергетики, в холодное время года биржевые цены на электроэнергию не только значительно колеблются, но и заметно растут.
„Цены на бирже электроэнергии Nord Pool, как и везде на свободном рынке, в первую очередь определяются соотношением спроса и предложения. Зимой спрос на электроэнергию резко возрастает, потому что энергия нужна для обогрева зданий, и чем холоднее зима, тем больше растет спрос на электроэнергию“, – поясняет В. Федорович.
Чуть ранее эксперты прогнозировали, что средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в этом году достигнет 90-105 евро/МВтч. По мнению В. Федоровича, современные тенденции свидетельствуют о том, что такого уровня цен и следует ожидать.
„Цены на электроэнергию в Балтийском регионе, вероятно, останутся высокими в ближайшем будущем из-за сокращения возможностей ветроэнергетики и ограничений на передачу электроэнергии, ограничивающих предложение, доступное на рынке. Кроме того, затраты на производство энергии остаются высокими из-за роста цен на газ и уголь“, — прогнозирует руководитель отдела маркетинговых исследований и аналитики Enefit.
По его словам, это означает, что холодный сезон может создать проблемы для потребителей с высоким энергопотреблением, что приведет к увеличению числа клиентов, желающих застраховаться от потенциальных скачков цен на электроэнергию и выбирающих планы с фиксированными тарифами.
„Планы электроснабжения с фиксированным тарифом гарантируют, что размер счета за каждый месяц будет зависеть только от количества потребляемой энергии, а не от рыночных условий, что также может преподнести неприятные сюрпризы“, – говорит В. Федорович.