Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"

Доцент кафедры энергетики зданий Вильнюсского университета Vilnius Tech Кястутис Валанчюс сказал, что все дома можно поделить на старые, реновированные и новые. Больше всего всегда платят жители старых и нереновированных домов, а меньше – новых.

По данным Государственной службы регулирования энергетики, в этом году размер счета за отопление в стандартной новой квартире или квартире в реновированном доме площадью 60 кв. м составит всего 25 евро в месяц, а в старом доме - больше 80 евро.

Ученый отмечает, что окончательный размер счета зависит от ряда факторов, но один из основных - старый дом или новый. Чем новее дом, тем выше его энергетический класс и ниже расходы на отопление.

Валанчюс заметил, что цена зависит и от вида топлива.