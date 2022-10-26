Доцент кафедры энергетики зданий Вильнюсского университета Vilnius Tech Кястутис Валанчюс сказал, что все дома можно поделить на старые, реновированные и новые. Больше всего всегда платят жители старых и нереновированных домов, а меньше – новых.
По данным Государственной службы регулирования энергетики, в этом году размер счета за отопление в стандартной новой квартире или квартире в реновированном доме площадью 60 кв. м составит всего 25 евро в месяц, а в старом доме - больше 80 евро.
Ученый отмечает, что окончательный размер счета зависит от ряда факторов, но один из основных - старый дом или новый. Чем новее дом, тем выше его энергетический класс и ниже расходы на отопление.
Валанчюс заметил, что цена зависит и от вида топлива.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт: рост цен на отопление больше всего коснется жителей "хрущевок"
Начало отопительного сезона вызывает у жителей...
Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных
После начала деоккупации украинских территорий мир...
Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки
1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...
Украинской школе из Харькова официально разрешат обучать детей в Вильнюсе
В среду Министерство образования, науки и спорта Литвы...
Скандал в Вильнюсе: больница не приняла пациента с травмой головы
Республиканская Вильнюсская университетская больница...