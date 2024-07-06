2024.07.06 07:12

Эксперт рассказал, в каких районах Вильнюса лучше всего покупать недвижимость для инвестиций

 
ru.DELFI.lt
Viešosios erdvės naujininkuose vizualizacija // „Vilniaus planas“ nuotr.
Viešosios erdvės naujininkuose vizualizacija // „Vilniaus planas“ nuotr.

В Вильнюсе ежегодно появляется 1/4 нового жилья, построенного во всей Литве, таковы данные Государственного агенства данных. Некоторые районы отличаются быстрым темпом роста и инвестиционным потенциалом. По данным компании Demus Asset Management, самый большой рост и инвестиционный потенциал сейчас прогнозируют в трех районах, пишет портал madeinvilnius.lt.

Масштабная застройка и большой инвестиционный потенциал прогнозируют в Жирмунай, к северу от улицы Карейвю, сказал представитель компании Аленас Гумуляускас.

„Самая большая трансформация ожидается на территории Веркяйского автобусного парка площадью 9 га. После переноса парка, там построят жилые дома, общественные пространства и места предоставления услуг“, – сказал специалист.

Только на территории бывшего парка построят 1250 квартир. Кроме того, в северной части Жирмунай планируют строить еще 9 проектов с более чем 2360 квартир.

Значительный рост планируется в районе вокзала и микрорайоне Науининкай. Только сейчас в районе вокзала уже запланированы 5 проектов (942 квартир), в северной части Науининкай – еще 2 проекта (463 квартир). Кроме того, на территории предусмотрено увеличить допустимую интенсивность застройки.

„Науининкай – район, который пока не пережил свой „ренессанс“, вероятно, в будущем сюда придет не,мало застройщиков“, – сказал Гумуляускас.

Долгое время была забыта территория Вингиса на перекрестке микрорайонов Вилкпеде и Лаздинай. Demus Asset Management прогнозирует там большой рост и инвестиционные возможности. Сейчас там планируют 5 проектов (1930 квартир).

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