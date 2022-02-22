По его словам, остановка проекта не станет сильным ударом и для России.
"Это скорее было необходимое политическое согласие, знак поддержки Украины, чтобы (Россия - ред.) продолжала поставлять этот газ через Украину", - сказал BNS Янкаускас.
"Этим показано то, что Германия немного жертвует собой, отказываясь в дальнейшем развивать приобретение газа у России, и поддерживает Украину", - добавил он.
По словам эксперта, в связи с отказом от атомной энергетики и угля в дальнейшем зависимость Германии от газа будет только расти, поэтому страна должна переосмыслить происхождение своих энергоресурсов.
"Я считаю, что Германии следует очень серьезно прислушаться к тому, что три года назад сказал президент Дональд Трамп - покупать американский газ и строить терминалы сжиженного природного газа, что они и планируют в будущем", - сказал Янкаускас.
Германский канцлер Олаф Шольц во вторник сообщил, что останавливает предназначенный для поставок российского газа в Германию "Северный поток - 2" в ответ на решение Москвы признать ДНР и ЛНР.
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