aA
После того, как канцлер Германии во вторник сообщил об остановке проекта российского газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), литовский эксперт по энергетике Видмантас Янкаускас говорит, что это скорее политическое действие, которое в ближайшее время не возымеет последствий для газового рынка Европы.
Vidmantas Jankauskas
Vidmantas Jankauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, остановка проекта не станет сильным ударом и для России.

"Это скорее было необходимое политическое согласие, знак поддержки Украины, чтобы (Россия - ред.) продолжала поставлять этот газ через Украину", - сказал BNS Янкаускас.

Статьи по теме:
Германия замораживает ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2"  (22)
Зеленский: Украина рассмотрит возможность разрыва дипотношений с РФ  (16)

"Этим показано то, что Германия немного жертвует собой, отказываясь в дальнейшем развивать приобретение газа у России, и поддерживает Украину", - добавил он.

По словам эксперта, в связи с отказом от атомной энергетики и угля в дальнейшем зависимость Германии от газа будет только расти, поэтому страна должна переосмыслить происхождение своих энергоресурсов.

"Я считаю, что Германии следует очень серьезно прислушаться к тому, что три года назад сказал президент Дональд Трамп - покупать американский газ и строить терминалы сжиженного природного газа, что они и планируют в будущем", - сказал Янкаускас.

Германский канцлер Олаф Шольц во вторник сообщил, что останавливает предназначенный для поставок российского газа в Германию "Северный поток - 2" в ответ на решение Москвы признать ДНР и ЛНР.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Rūta Pukenė

Žmogus, kurio pavardę per Vasario 16-ąją skandavo pasipiktinusi minia: turėjo užimti Landsbergio vietą

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Buvęs ambasadorius Ukrainoje: Kremlius neturi išeities – jis turės panaudoti karinę jėgą

Verslas Plius Tara Patel

Padangų gamintojas įspėja, kad laukia dar vieni sunkūs metai

Kristupas Dautartas

Grįžęs iš Italijos įkūrė „Daržulį“ – vienintelį tokį ūkį Lietuvoje

Delfi Plius Audrius Sabūnas

Šis tas apie istorines santykių su Kinija žemumas, vertybes ir įsisenėjusią moralinę skolą

Delfi Plius Vlada Dapkos

Lietuviams keista švedų buitis: nors gerai uždirba, visur važinėja viešuoju transportu, daiktus perka iš antrų rankų ir namie neturi skalbyklės

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Net iš trumpo pokalbio galima daug pasakyti apie žmogų: testas, kuris padės suprasti, kaip jūs ir kiti žiūrite į pasaulį

Delfi Plius Mantas Brazdžionis

5 gražiausi gamtos takai pasigrožėti bundant pavasariui: apie kai kurių egzistavimą žino ne visi

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Ne vieną gyvenimo pamoką išmokusi verslininkė Remeikaitė – apie krepšininko Gasolio atsiprašymą ir mėnesį kalėjime

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar reikia mokėti alimentus, jei buvusi žmona išteka už turtingo vyro?

Verslas Plius Alexander Weber, Alonso Soto ir Harumi Ichikura

Ekonomistai stebisi: ar tik ECB neketina padaryti klaidos?

Delfi Plius Dailius Dargis

Istorija, kuri privers suabejoti teisybe pasaulyje: jauna kaunietė buvo žiauriai išniekinta ir nužudyta, o akivaizdūs kaltininkai – laisvėje

Delfi Plius Peter Martin, Cindy Wang

Padėtį dėl Ukrainos stebi galinga žaidėja: baiminamasi neprognozuojamų veiksmų

Verslas Plius Yantoultra Ngui

Liūdna Azijos milijardieriaus lemtis: kaip žlugo kruizinių laivų imperija

Verslas Plius Gerson Freitas Jr.

Šios dujos randa nišą, tačiau yra besiskundžiančių, kad tai smegenų plovimas

Verslas Plius Julija Leimonė

Molėtai tokių investicijų dar nematė: mieste bus išjudinti nusistovėję vandenys

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Šarūnas Meškys

„Google Maps“ aptiko įtartinas struktūras: mano, kad čia NSO nusileidimo vietos – mokslininkai paaiškino, kas tai

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Šizofrenija serga vienas iš 100 žmonių: psichiatrė papasakojo, kaip ją atskirti nuo depresijos ir kokie yra pirmieji simptomai

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Ar reikia Lietuvai tankų?

M360 Premium

DELFI nuo šiol bus galima užsisakyti galimybę naršyti be reklamos

Статьи по теме:

Весть Грибаускайте "захватчикам": поднявший меч от него и пострадает (99)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

TOP новостей

Премьер Литвы: вчера мы увидели, чего Путин боится больше всего (32)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник...

Минздрав отменяет обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными ковидом (1)

С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те...

Весть Грибаускайте "захватчикам": поднявший меч от него и пострадает (99)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Президент Литвы: решение России – грубое нарушение международного права (105)

Решение России признать независимость...

Ukrainos kariai Donbase V. Putinas

Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути (138)

После того как президент России Владимир Путин в...