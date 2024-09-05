Эксперт об увольняемых работниках Telia: решение шлет определенные сигналы

„Лето в Литве было спокойное. Результаты промышленности лучше, чем в прошлом году в это время, растут зарплаты. инфляция всего 1%. Сейчас наблюдается спокойный небольшой рост экономики. Посмотрим, что будет осенью. Обычно осенью все возвращаются на работу и начинают действовать.

Не стоит концентрироваться на действиях отдельных компаний. Решение группы Telia шлет определенные сигналы. Было ясно сказано, что хотят больше доходов для инвесторов“, – сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас и заметил, что надо вспомнить о том, что некоторые секторы, включая ИТ, в прошлом году росли очень быстро.