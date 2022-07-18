"Исследования обычно показывают, что более слабый курс валюты лучше для экономики страны. Во-первых, из-за растущей конкурентоспособности еврозоны у компаний появляется возможность экспортировать дешевле", - сказал в понедельник телеканалу Delfi Л. Юркшас.

Однако эксперт Центробанка отмечает, что в первую очередь ослабление валюты отразится на жителях, которые ощутят на себе рост цен на энергоносители в долларах США.

"Однако есть некоторое временное различие. Эти затраты в связи с укреплением доллара мы, вероятно, переносим раньше. Потому что, если наши компании покупают нефть и другое сырье, которое оценивается в долларах, то за эти товары рассчитываются сразу, мы платим больше", - пояснил он.

При этом, по мнению экономиста, компании еврозоны не сразу почувствуют выгоду.

"А если говорить об экспорте, то экспортные контракты обычно заключаются на долгосрочной основе. Повышение конкурентоспособности наших предприятий в большей степени будет проявляться в долгосрочной перспективе", - утверждает Л. Юркшас.

ЭЛЬТА напоминает, что на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками российского газа евро стал дешевле доллара США. В среду один евро стоил 0,9998 доллара США.