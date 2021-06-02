Эксперимент в привлекательном районе Вильнюса: на месте автобусного парка появятся не только дома

Ангар площадью 22 000 кв. м был построен в 1964 году. Выдержит ли он конверсию территории в многофункциональное пространство – пока неясно.

Представители муниципалитета не могли сказать Delfi, где будут стоять автобусы после того как парк в Жирмунай закроется.

Гендиректор муниципальной компании "Вильнюсский общественный транспорт" Римантас Маркаускас раньше утверждал, что все эти вопросы практически решены. "На ул. Лепкальнё территория будет граничить с аэропортом, а второй участок будет около Западной объездной дороги, по пути в Пилайте, около здания ДГБ", – сказал он BNS.

По данным регистра, участок в 9 га по адресу ул. Веркю, 52, принадлежит государству.

Здесь стоят два административных здания, два гаража-мастерских, сторожка, магазин и др. постройки. Почти все они принадлежат транспортной компании. Магазин и несколько построек - собственность Viada LT.

Представитель главного архитектора города Тадас Йонаускис сказал Delfi, что вопрос АЗС пока не решается.

Что касается будущего самой территории, он сказал, что пока собирают идеи, но какое-то одно направление развития выделить не могут.

Йонаускис заметил, что развитию территории улица Шяурине не помешает.

Главный инженер города Антон Никитин сказал, что для ул. Шяурине между ул. Калварию и Веркю, выделена зона на территории нынешнего парка. Однако пока этот участок улицы не проектировали, поэтому сложно сказать, где именно она будет проходить.

Представитель компании Ober-Haus Саулюс Вагонис сказал, что это на самом деле привлекательная территория. "Это одна из немногих больших территорий около центра. Покупатели высоко ценят этот район, проекты быстро распродают. Если бы территорию предложили компаниям, они бы заинтересовались и строили бы в основном жилые дома, – сказал он. – Для коммерческих проектов территория расположена слишком далеко. Какие-то фрагментарные решения могли бы появиться, проекты торговых и офисных помещений, но в основном там строили бы жилые дома".

Вагонис заметил, что в последнее время компании все больше внимания уделяют окружению. "К примеру, Паупис, надо признать, что вырос красивый городской квартал, где есть и общественные пространства. Я бы сказал, что компании и сами заинтересованы не только в строительстве как можно большего количества квартир, они думают об инфраструктуре, общественных пространствах", – сказал он.

Глава Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс порадовался тому, что дискуссии об этой территории начались заранее. "Благодаря этому будет время для анализа, будет подготовлен отдельный детальный план. Город пожелал оставить там некоторые постройки. Идея сохранения этого гаража - интересна. Можно думать, что в нем разместить", – сказал он.

Статулявичюс назвал два вызова, связанных с этой территорией. Первый – право собственности, второй – ул. Шяурине.

"Территория государственная, а с такими территориями сложно работать. Если позиция государства будет сильно отличаться от идей муниципалитета, это может вызвать сложности и затянуть решение вопроса. Что касается улицы, то это 2025 или 2026 год. В любом случае, город должен запланировать подъезд, инфраструктуру и т.д.", – сказал он.

Статулявичюс заметил, что уже сейчас вокруг автобусного парка активно строят жилые дома, поэтому на самой территории жилые дома не должны доминировать.

По данным Citify, в 2018 году около ул. Веркю, 52, было завершено строительство ТЦ K14, сейчас строят многоквартирные дома Verkių sodas, в будущем планируют и другие проекты (бизнес-центр, многоквартирные дома, гостиница, спортивная арена). В 2023 году неподалеку должно появиться новое здание Центробанка Литвы.