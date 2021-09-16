Tegra State работает с товарами строительной химии. Глава компании Повилас Стайгис сказал, что о переходе на укороченную рабочую неделю начал думать 3-4 года назад.

"До этого график работы был обычным, но мы поняли, что рутина мешает увидеть новые возможности, оценить решения и результаты, что-то менять. Ситуации были те же – бесцельная электронная переписка, конфликты между разными отделами, напряжение между администрацией и отделом продаж, мало самостоятельности и инициатив", – сказал он.

Сейчас Tegra State работает 4 дня в обычном режиме, в пятницу операции приостанавливают. Этот день посвящен общению и коммуникации, обсуждению прошедшего этапа, планов на будущее. Встречи длятся с 9 до 15 ч. Но перемены наступили не сразу.

Стайгис сказал, что изменение графика работы сначала столкнулось с сопротивлением. Но все же было решено начать эксперимент, при условии, что если н получится, сможем вернуться к обычной рутине.

Возвращаться к прежнему порядку не пришлось. Уже несколько лет прибыль и эффективность работы компании растет, больше доходов приносит новая продукция. Основной причиной успеха Стайгис считает самостоятельную и увлеченную команду.

Другой важный фактор - отказ от невыгодной деятельности.

Стайгис не сомневается также в пользе нового ритма работы.

"Пятницу мы посвящаем команде и себе. В обмен получаем хорошую коммуникацию, обсуждение конфликтов на месте, вдохновляющие примеры и истории, ценные идеи", – заметил глава компании.